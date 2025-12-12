Disney apuesta por la inteligencia artificial para sus nuevas peliculas y series

Disney invirtio US$1.000 millones en OpenAI y permitirá que sus personajes icónicos de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars se usen.

Foto: AFP

Disney acaba de dar un paso gigante en la convergencia entre entretenimiento y tecnología. La compañía anunció una inversión estratégica de US$1.000 millones en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, con quien firmó un acuerdo que permitirá que sus personajes más emblemáticos lleguen a la plataforma de inteligencia artificial generativa 'Sora'. Esta alianza coloca a Disney en el centro de la revolución de la IA, impulsando nuevas formas de crear y compartir contenido con los íconos de sus universos más queridos.

