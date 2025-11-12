Se viene una de las noches más esperadas por los fanáticos de la música latina: la edición 26 de los Latin Grammy, que este jueves 13 de noviembre se llevará a cabo en Las Vegas desde el Mandalay Bay South Convention Center.

La cita promete emociones, sorpresas y, por supuesto, lo mejor de la música iberoamericana sobre un mismo escenario. La transmisión arrancará a las 8:00 p.m., y, para Colombia y gran parte de Latinoamérica, será alrededor de las 7:00 p.m.

El evento, que tendrá una duración aproximada de tres horas, será producida por TelevisaUnivision y se podrá seguir en sus plataformas digitales en Estados Unidos, mientras que en Colombia y el resto del continente estará disponible a través de los canales TNT y HBO Max.