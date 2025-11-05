Dueño de Miss Universo estalla tras insulto del director a Miss México
"¡Basta, Nawat!", Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, se pronunció tras el insulto del director en Tailandia a Miss México. Esto dijo.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
El pasado 4 de noviembre, durante la ceremonia de entrega de bandas de Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante del mundo se vio envuelto en una fuerte polémica tras un altercado protagonizado por Nawat Itsaragrisil, director del concurso en Tailandia, y Fátima Bosch, representante de México.
