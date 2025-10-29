Una noticia tan sorprendente como esperada ha emocionado a los fanáticos de RBD. Dulce María, una de las integrantes más queridas de la icónica agrupación mexicana, confirmó su segundo embarazo a pocos meses de cumplir los 40 años.

La cantante y actriz compartió la primicia en exclusiva con la revista Marie Claire, donde posó mostrando su vientre de embarazo y habló sobre esta nueva etapa de su vida.

La publicación rápidamente se volvió tendencia, generando miles de reacciones entre sus seguidores y compañeros de la banda. En las imágenes compartidas por la revista, Dulce María aparece radiante, con una mirada serena y llena de emoción. En la primera fotografía luce un atuendo negro con un abrigo abierto y medias traslúcidas que dejan ver su pancita, la cual sostiene con ternura con ambas manos. En otra de las instantáneas, su silueta proyectada en la pared refleja la elegancia y madurez de esta nueva etapa. Finalmente, una tercera instantánea en tonos blancos simboliza la tranquilidad y pureza con las que la artista recibe la maternidad. “A punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, @dulcemaria atraviesa una de las etapas más transformadoras de su vida: un embarazo que la invita a detenerse, reflexionar y reconectarse con lo esencial”, se lee en el perfil oficial de la revista Marie Claire.

Cargando...

¿Cuántos años tiene la primogénita de Dulce María? Dulce María, quien celebra su cumpleaños el próximo 6 de diciembre, se prepara para asumir nuevamente el rol de madre. Casada con el productor Paco Álvarez, la intérprete de 'Rebelde' y 'No Pares' ya es mamá de María Paula, una encantadora niña. El anuncio de su segundo embarazo ha sido recibido con enorme cariño por parte de sus compañeros de RBD y de millones de fanáticos que crecieron con su música. Anahí, su gran amiga y compañera de escenario, no tardó en expresarle su emoción en redes sociales: “¡Qué alegría! ¡Ya podemos gritarlo al mundo entero! Dios y sus tiempos PERFECTOS. Bebé, te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami serán incondicionales para ti”, escribió. La intérprete, que ha mantenido una carrera sólida en la música y la actuación, vive hoy un momento de plenitud personal y profesional. Su embarazo llega como un recordatorio de los nuevos comienzos y de la fuerza con la que ha sabido equilibrar su vida familiar con su pasión por el arte.