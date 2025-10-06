Ecopetrol desarrollará proyecto de regasificación en Coveñas, Sucre, para fortalecer suministro de gas natural

El Grupo Ecopetrol anunció que desarrollará un proyecto de regasificación en su terminal marítimo de Coveñas (Sucre), con el objetivo de equilibrar la oferta y la demanda de gas natural en Colombia y garantizar el suministro del energético a nivel nacional.

Autorización y estudios técnicos

Cenit, filial de Ecopetrol, obtuvo la autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para llevar a cabo actividades de recibo e internación de Gas Natural Licuado (GNL) usando la infraestructura offshore existente en el terminal.

Esta aprobación se suma a los estudios técnicos realizados por Ecopetrol con expertos internacionales en 2025, que evaluaron profundidad, condiciones meteoceanográficas, topografía y operación del área, confirmando que Coveñas ofrece ventajas en tiempos de entrada y viabilidad técnica frente a otras alternativas de importación.

Detalles del proyecto

El proyecto contempla el anclaje de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) que recibirá cargamentos de GNL importado. Con los ajustes necesarios en la infraestructura portuaria, Cenit habilitará el recibo y manejo del gas natural para su movilización hacia el Sistema Nacional de Transporte (SNT).

Esta iniciativa permitirá habilitar un punto adicional de internación entre la costa Caribe y el interior del país, superando restricciones de transporte que actualmente limitan la llegada del gas a algunas regiones. Se espera que el proyecto contribuya a garantizar el suministro a hogares, industrias y transporte público.

Proceso de contratación y comercialización

Ecopetrol informó que en los próximos días dará inicio al proceso vinculante para contratar los servicios de regasificación de la unidad flotante, abierto a todos los interesados. La comercialización del gas natural destinado a atender la demanda nacional se prevé que comience antes de finalizar 2025.

Declaraciones de los directivos

“Este proyecto de regasificación representa un hito decisivo para la seguridad energética de Colombia en el corto plazo y soporta la creciente integración de energías renovables. Más que una obra de infraestructura, su desarrollo ratifica el compromiso de Ecopetrol con un suministro confiable y eficiente de gas natural, un energético esencial para el bienestar de las familias, la competitividad de las industrias y el crecimiento económico. Al mismo tiempo, se convierte en un activo estratégico de respaldo para el sistema energético nacional, fortaleciendo la confianza en el abastecimiento presente y futuro del país”, indicó Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol.

Por su parte, Alexander Cadena, presidente de Cenit, señaló que “con la autorización por parte de la ANLA, desde el segmento de transporte del Grupo Ecopetrol, seguimos ofreciendo soluciones logísticas y estratégicas para atender la demanda de un combustible tan importante para el desarrollo del país, como lo es el gas natural”.

