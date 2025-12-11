El Alumbrado navideño hecho con materiales reciclables esta en Bogotá

El alumbrado más grande del mundo hecho con materiales reciclables está en Bogotá: detalles y dónde visitarlo
La capital tiene el alumbrado navideño más grande del mundo con materiales reciclables, las luces están hechas con más de 100000 botellas.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
Si pensabas que ya habías visto todo en iluminación navideña, espera a conocer lo que está pasando en Bogotá. Este año, la ciudad no solo engalana sus calles con luces tradicionales, sino que también alberga el alumbrado más grande del mundo hecho con materiales reciclables. Diseñado y construido por la comunidad del barrio La Palestina en Bosa, esta exhibición combina sostenibilidad, creatividad y espíritu navideño en un plan gratuito para toda la familia.
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News