El Alumbrado navideño hecho con materiales reciclables esta en Bogotá

Si pensabas que ya habías visto todo en iluminación navideña, espera a conocer lo que está pasando en Bogotá. Este año, la ciudad no solo engalana sus calles con luces tradicionales, sino que también alberga el alumbrado más grande del mundo hecho con materiales reciclables. Diseñado y construido por la comunidad del barrio La Palestina en Bosa, esta exhibición combina sostenibilidad, creatividad y espíritu navideño en un plan gratuito para toda la familia.