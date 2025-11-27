El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia cuando muera: ¿Por qué?

El actor suma un legado que va más allá de Hollywood y apunta a entender una de las enfermedades más complejas. ¿De qué se trata?

Por:

Foto: AFP

El espectáculo internacional sigue recordando a esas leyendas que durante años marcaron la pantalla grande en Hollywood y que, incluso hoy, continúan vigentes por la fuerza de sus historias.

Entre ellas está el actor estadounidense Bruce Willis, una estrella que debutó en el mundo actoral desde muy joven y que rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas del cine.

Su gran salto llegó en los años 80 cuando interpretó a John McClane en la franquicia La jungla de cristal, un papel que no solo lo catapultó a la fama mundial, sino que redefinió el concepto de héroe de acción.

A diferencia de los personajes casi invencibles que dominaban esa época, Willis construyó un protagonista vulnerable, irónico y profundamente humano.

Con el paso de los años, Bruce Willis consolidó una de las carreras más sólidas y reconocidas de Hollywood, con más de 70 películas que abarcan acción, drama, comedia y ciencia ficción.

Los éxitos que consolidaron a Bruce Willis como icono del cine

Entre sus títulos más aclamados figuran Duro de Matar, la saga que lo inmortalizó; Pulp Fiction, donde brilló como el inolvidable Butch; y El Sexto Sentido, una de las películas más recordadas por su giro final y por la sobriedad de su actuación.

A estas se suman 12 Monkeys, Sin City, Looper, Armageddon y Unbreakable, proyectos en los que demostró su versatilidad y fuerza interpretativa.

Lo que lo hizo diferente frente a otros actores fue su capacidad para conectar con el público sin necesidad de exageraciones. Su humor seco, su carisma natural y esa presencia silenciosa que transmitía fuerza sin decir una palabra lo convirtieron en uno de los actores más queridos y respetados de su generación.

Willis lograba transformarse con cada personaje, pero siempre mantenía ese sello inconfundible que solo tienen las verdaderas estrellas.

