El conmovedor momento en que Shakira cantó con sus hijos ante 45 mil personas en su segundo show en Buenos Aires
Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira al invitar por primera vez a sus hijos, Milan y Sasha, a cantar.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
La barranquillera vivió un momento inolvidable durante su segundo concierto en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, donde sorprendió al público al invitar a sus hijos, Sasha y Milan, a subir al escenario para interpretar juntos la emotiva balada ‘Acróstico’. Ante 45.000 personas, la artista colombiana mostró su faceta más íntima y familiar, marcando la primera vez que los niños cantaron en vivo junto a su madre.
La presentación tuvo lugar el 9 de diciembre, en el marco de la exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, que trajo varias fechas a Argentina. Los niños aparecieron en escena vestidos en tonos celestes y blancos, y fueron recibidos por una ovación inmediata. Milan, de 12 años, saludó al público antes de abrazar a su mamá y comenzar a cantar; minutos después, Sasha, de 10 años, se unió a la interpretación y recibió un tierno beso de la cantante al iniciar su parte.
La canción, compuesta por Shakira especialmente para sus hijos y lanzada en 2023, tomó un significado aún más profundo en vivo. La naturalidad y seguridad con la que ambos se desenvolvieron ante decenas de miles de personas emocionó a los asistentes, que acompañaron cada estrofa y celebraron el instante con aplausos prolongados.