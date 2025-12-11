La barranquillera vivió un momento inolvidable durante su segundo concierto en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, donde sorprendió al público al invitar a sus hijos, Sasha y Milan, a subir al escenario para interpretar juntos la emotiva balada ‘Acróstico’. Ante 45.000 personas, la artista colombiana mostró su faceta más íntima y familiar, marcando la primera vez que los niños cantaron en vivo junto a su madre.

La presentación tuvo lugar el 9 de diciembre, en el marco de la exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, que trajo varias fechas a Argentina. Los niños aparecieron en escena vestidos en tonos celestes y blancos, y fueron recibidos por una ovación inmediata. Milan, de 12 años, saludó al público antes de abrazar a su mamá y comenzar a cantar; minutos después, Sasha, de 10 años, se unió a la interpretación y recibió un tierno beso de la cantante al iniciar su parte.

La canción, compuesta por Shakira especialmente para sus hijos y lanzada en 2023, tomó un significado aún más profundo en vivo. La naturalidad y seguridad con la que ambos se desenvolvieron ante decenas de miles de personas emocionó a los asistentes, que acompañaron cada estrofa y celebraron el instante con aplausos prolongados.