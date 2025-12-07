Horóscopo para el 7 de diciembre: energías que iluminan la Noche de Velitas y el cierre de año

La Noche de Velitas no solo ilumina las calles de Colombia, también abre un portal simbólico hacia el cierre del año. Para quienes siguen los movimientos astrales, el 7 de diciembre es una fecha cargada de energía emocional, introspectiva y transformadora. Los astros marcan un momento ideal para dejar ir, agradecer y preparar lo que llega en 2026. Te contamos cuál es la energía predominante, qué influencias planetarias se sienten y cómo aprovechar este día de luz.