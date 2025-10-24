El reconocido cantante puertorriqueño, Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores en medio de los Billboard Music Awards 2025, marcando un regreso que muchos esperaban con ansias.

La noche del 23 de octubre estuvo llena de emociones, luces y celebraciones, mientras el ícono del reguetón volvía a relucir sobre el escenario que lo ha visto crecer y consolidarse como una leyenda de la música latina.

Lo más sorprendente de su aparición no fue solo su regreso musical, sino también su nueva faceta como cantante de música cristiana. Durante su presentación, Daddy Yankee demostró que, después de más de tres décadas en la industria, sigue innovando y encontrando nuevas formas de conectar con su público. En medio de su discurso, el artista expresó: "Después de treinta y cinco años, la persona que le dio nombre al género, reguetón, y que fue uno de sus creadores, hoy, por la gracia de Dios, tengo la canción número uno. Gracias a Él, por permitirme y para Su gloria", refiriéndose a su sencillo 'Sonríele'. Lea también: Karol G y Bad Bunny arrasan en los Billboard Latin Music Awards 2025 El intérprete de 'Gasolina' también habló sobre su renacimiento espiritual y su nuevo álbum, 'Lamento en B', que refleja una etapa más madura y consciente de su vida y su carrera. En un inesperado gesto hacia los asistentes de esta edición de los premios, Yankee dejó un mensaje bajo las sillas de los asistentes que decía: “Salmos 30: Haz cambiado mi lamento en baile”, demostrando su entrega a Dios y el significado de este nuevo camino en su vida. Este mensaje sorprendió a todos los presentes y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

