El amor vuelve a ser protagonista en la vida de Ana María Estupiñán. La reconocida actriz colombiana, recordada por su talento en producciones como 'Rigo', sorprendió a sus seguidores al anunciar la noticia más especial de su vida: está esperando su primer hijo junto a su esposo, Matti Bylin.

Con un emotivo video, muy al estilo de una historia de telenovela, la bogotana compartió cómo ha vivido este nuevo capítulo que llega para transformar sus días.

En la pieza audiovisual, Ana María recorre su trayectoria con nostalgia y emoción, destacando que este es, sin duda, el papel más importante de su vida.

“Durante toda mi vida he interpretado muchos personajes, he sido cantante, doctora, revolucionaria, cocinera, heroína, campesina, empresaria... han sido muchos los personajes que he tenido en mi vida, pero este que viene para mí es el más importante, porque será el que por fin podré compartir con Matty”, se escucha diciendo.

El momento más revelador del video llega cuando la actriz muestra la prueba de embarazo positiva, seguida de imágenes en las que se observa la ecografía del bebé.

Mientras tanto, se escucha la voz de Mattías Bylin narrando: “Hace unas semanas nuestra vida era como siempre: café por la mañana, trabajo, audiciones y sueños compartidos, pero de repente, una palabra, una noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil: ‘Vamos a ser papás’”.

Aunque no precisaron el tiempo de embarazo, los fans especulan que Ana María podría estar alrededor del cuarto o quinto mes. El video culmina con un mensaje que resume toda la ilusión que la pareja viven en este momento: “Nos vemos en febrero con el estreno más esperado de la historia de nuestras vidas”.