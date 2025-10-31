El primer taxi colombiano aterriza en España… ¡y ya está rodando por las calles!
Un colombiano decidió llevar un pedacito de su tierra al otro lado del mundo: un taxi amarillo, que ahora rueda orgulloso por Europa.
Por:RCN Radio
Foto: Freepik
Cada día, la creatividad y el ingenio de los colombianos sorprenden más al mundo. Esta vez, ese orgullo nacional cruzó fronteras y llegó hasta Europa, donde un colombiano decidió llevar un pedacito del país a las calles de España, de una manera muy particular: con un taxi amarillo al mejor estilo que nos representa.
