Ella es Alexa Torrex, la nueva confirmada de La Casa de los Famosos Colombia
La creadora de contenido llega a La Casa de los Famosos como la segunda participante confirmada, después de Nicolás Arrieta. ¡Esto se sabe!
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Canal RCN
La expectativa por la nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia sigue creciendo, y con ella, las sorpresas no paran. Tras varias especulaciones, el reality confirmó oficialmente a sus dos primeros participantes, y desde ya prometen dar mucho de qué hablar.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp