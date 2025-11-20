Ella es Vanessa Pulgarín, la Miss Colombia que ya suena como favorita en Miss Universo 2025
Conozca a Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia que se perfila entre las favoritas del certamen y que hoy despierta elogios.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Vanessa Pulgarín
Colombia vuelve a brillar en lo más alto del escenario internacional gracias a Vanessa Pulgarín, la antioqueña que llegó a Miss Universo 2025 decidida a posicionar al país entre las grandes favoritas.
Desde su llegada a Tailandia, su presencia, preparación y carisma han sido determinantes para convertirla en una de las participantes más comentadas de esta edición.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp