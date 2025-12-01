La emotiva fiesta de cumpleaños de un perro de asistencia que se volvió viral

Lo que comenzó como un día cualquiera en la escuela Dr. William Mennies Elementary School, en Vineland, Nueva Jersey, se convirtió en un emotivo homenaje. Allí, cientos de estudiantes sorprendieron a su perro de terapia sordo 'Cole the Deaf Dog', celebrando su noveno cumpleaños con una fiesta inolvidable. El festejo ganó viralidad en redes sociales luego de que se compartiera un clip, donde se ve a los niños, entonando en lenguaje de señas el típico “Happy Birthday” exclusivamente para él.

Este gesto ha conmovido a miles, pues no solo demuestra cariño por una mascota especial, sino también un profundo mensaje de empatía, inclusión y sensibilidad hacia quienes, por distintas razones, se comunican de forma diferente.

Un cumpleaños diferente: así fue la celebración de Cole

El festejo comenzó con una sorpresa: Cole fue llevado en un carrito decorado por todo el gimnasio de la escuela, a modo de carroza real, mientras más de 600 estudiantes y miembros del personal lo recibían con aplausos y sonrisas.

Lo más especial ocurrió cuando los niños, usando gorras de fiesta, interpretaron la canción de cumpleaños en lenguaje de señas. Ellos habían aprendido la letra y los gestos durante semanas solo para homenajear a su compañero.

También lee: Fenalco se aparta de negociación del salario mínimo 2026 por “vulnerar el tripartismo”