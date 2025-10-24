La llegada del concierto de Shakira se ha convertido en un motor para la dinamización de la economía de Cali con la creación de nuevos puestos de trabajo. Según la Alcaldía, tan solo para el montaje del escenario se crearon 3000 empleos directos.

Al respecto, Luis Javier Burgos, productor general del espectáculo, manifestó que este es uno de los eventos más completos y robustos del año no solo en Colombia, sino en el mundo debido al amplio despliegue a nivel técnico y de producción que ha sido requerido.

"La gira tiene alta exigencias, en el caso del escenario se encuentra a 26 metros de altura, podemos decir que es el escenario más alto que se ha construido en los últimos tiempos en Cali", afirmó.

Para la instalación de la estructura, Burgos hizo énfasis en el elevado número de personas que fueron necesarias para sacar adelante el proyecto en la capital del Valle. "Podemos estar hablando de 2000 y 3000 puestos de trabajo directos, todo esto sin contar la generación indirecta con los proveedores que tenemos".

El productor resaltó que un importante número de proveedores son de origen nacional, en su mayoría provenientes de Cali y Bogotá, quienes han apoyado el despliegue a nivel logístico necesario para este concierto en la capital vallecaucana.

Dinamización de otros sectores

María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Cali manifestó que gracias a la gira de Shakira se han impulsado otros subsectores de la economía en la ciudad, tal es el caso de la hotelería para las decenas de personas que arriban por estos días.

"Estamos a pocas horas de iniciar el primer concierto de Shakira, tenemos la ocupación hotelera al 100%. Por instrucciones de la Alcaldía estamos trabajando de manera articulada para que las 24 mil personas que van a estar en Cali se sientan satisfechos porque Shakira está en la ciudad", destacó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Mabel Lara en diálogo con La FM expresó que esta es una oportunidad para que Cali pueda consolidarse en el epicentro de grandes eventos.

"Shakira es una plataforma económica que queremos activar con varias fechas. Cada presentación de Shakira le deja a la ciudad, aproximadamente 20 millones de dólares, el sector con mayor activación es el turístico y es la data que nos entregan", afirmó.

Detalló que "el 51% de las personas está por fuera de Cali, tenemos personas que vienen desde los Estados Unidos, España, Ecuador y Panamá".

En cuanto a la ocupación hotelera, la Secretaria de Desarrollo Económico de Cali, dijo que para el mes de octubre se tiene un número bastante alto, por encima del promedio, considerando que decenas de personas llegan a la ciudad provenientes de diferentes países.

"Esta es una estrategia de posicionamiento económico a nivel internacional, es una ciudad creativa. Somos una ciudad festiva que vibra con la música y los eventos. Es una ciudad que apuesta por transformarse ante el mundo", enfatizó Mabel Lara.

