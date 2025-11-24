Lorena Altamirano revela los detalles de su pedida de mano con El Flaco Solórzano

El amor vuelve a acaparar los titulares, y esta vez llega de la mano de Lorena Altamirano, aspirante al sexto grupo de La Casa de los Famosos.

La actriz y creadora de contenido, quien ha compartido más de 11 años de vida junto a su pareja, El Flaco Solórzano, anunció en RCN Radio que se casará tras una propuesta que dejó a todos con la boca abierta.