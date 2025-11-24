Lorena Altamirano revela los detalles de su pedida de mano con El Flaco Solórzano

¡En exclusiva! Lorena Altamirano cuenta su pedida de mano soñada con El Flaco Solórzano
Lorena Altamirano reveló la romántica pedida de mano que recibió de El Flaco Solórzano en Venecia y adelantó los planes tras su compromiso.
Por:RCN Radio
Foto: RCN Radio / Freepik
El amor vuelve a acaparar los titulares, y esta vez llega de la mano de Lorena Altamirano, aspirante al sexto grupo de La Casa de los Famosos.
La actriz y creadora de contenido, quien ha compartido más de 11 años de vida junto a su pareja, El Flaco Solórzano, anunció en RCN Radio que se casará tras una propuesta que dejó a todos con la boca abierta.
