El Festival Megaland 2025 estuvo cargado de grandes momentos, pero uno de los anuncios más inesperados y emocionantes lo dio Yeison Jiménez, uno de los artistas más influyentes de la música popular colombiana. En medio de su presentación, el cantante reveló en exclusiva que el próximo 28 de marzo de 2026 realizará su segunda fecha en el Estadio El Campín, una hazaña que confirma su crecimiento artístico y su sólido lugar dentro de la industria musical.