En pleno Megaland, Yeison Jiménez confirma nueva fecha en El Campín para 2026

El artista anunció en Megaland que dará su segunda fecha en El Campín el 28 de marzo de 2026, reafirmando su éxito en la música popular.

Por:

Compartir:
Yeison Jiménez hizo vibrar El Campín: así se vivió su show en Megaland

Foto: Colprensa

El Festival Megaland 2025 estuvo cargado de grandes momentos, pero uno de los anuncios más inesperados y emocionantes lo dio Yeison Jiménez, uno de los artistas más influyentes de la música popular colombiana. En medio de su presentación, el cantante reveló en exclusiva que el próximo 28 de marzo de 2026 realizará su segunda fecha en el Estadio El Campín, una hazaña que confirma su crecimiento artístico y su sólido lugar dentro de la industria musical.

Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappIcono Google NewsSiga las noticias de RCN Radio en Google News

En este artículo:

MegalandYeison JiménezConciertoMúsica popular