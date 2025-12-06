¿En qué lugares se celebra el 7 de velitas?

Cada año, en Colombia se celebra el iconico 7 de diciembre con miles de velas que marcan el inicio oficial de la Navidad. Sin embargo, algo que muchos se preguntan es: ¿esta tradición se vive en otros países? La respuesta corta es no. Aunque existen celebraciones religiosas similares, la famosa “Noche de Velitas” como se conoce en Colombia es una tradición prácticamente exclusiva del país. Aquí te contamos en qué lugares no se celebra, por qué ocurre y cómo se vive la fecha fuera del territorio nacional.