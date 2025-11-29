🔴EN VIVO | Siga el minuto a minuto del Megaland 2025
Hoy se vivirá una de las mejores experiencias musicales en Colombia, Megaland music fest, celebrando su vigésima edición.
Foto: Canal RCN
Con una cúpula de artistas nacionales e internacionales de géneros como reguetón, pop, trap, música urbana y popular, hoy Colombia esta modo Megaland pues esta promete ser una de las mejores noches para todos sus espectadores.
Presentaciones de grandes artistas como Arcángel, Greeicy Rendón, Sech, Yeison Jiménez, Mike Bahía, Corina Smith, además de jóvenes propuestas como Álvaro Díaz, Altafulla, Kris R, Jhay P y Dfiny, darán vida a esta icónica edición del festival musical más importante de Colombia.
