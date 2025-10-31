¿Entrar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte? Esto es lo que realmente pasa y quiénes pueden hacerlo
En medio de rumores sobre el supuesto fin de la Visa y el pasaporte, Estados Unidos recordó que los requisitos migratorios siguen vigentes.
Por:RCN Radio
Foto: Freepik
En los últimos días, una publicación se volvió tendencia en redes sociales al asegurar que Estados Unidos permitiría la entrada de extranjeros sin visa ni pasaporte, solo con su documento de identidad.
Freepik
