La edición 2025 de Miss Universo, uno de los certámenes de belleza más vistos y comentados del planeta, mantiene a millones de personas a la expectativa por conocer quién será la nueva reina que representará la diversidad, el talento y la cultura de los países participantes.

Este año, la gala final se celebra en Tailandia y reúne a 119 candidatas listas para dejarlo todo en el escenario. Sin embargo, en medio del brillo, la elegancia y la emoción, un inesperado incidente se robó todas la atención.