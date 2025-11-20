¡Épica! Así fue la caída de Miss Jamaica en plena gala de Miss Universo
Miss Jamaica fue atendida de urgencia tras sufrir una fuerte caída durante las preliminares de Miss Universo 2025. ¿Qué pasó?
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
La edición 2025 de Miss Universo, uno de los certámenes de belleza más vistos y comentados del planeta, mantiene a millones de personas a la expectativa por conocer quién será la nueva reina que representará la diversidad, el talento y la cultura de los países participantes.
Este año, la gala final se celebra en Tailandia y reúne a 119 candidatas listas para dejarlo todo en el escenario. Sin embargo, en medio del brillo, la elegancia y la emoción, un inesperado incidente se robó todas la atención.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp