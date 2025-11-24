¡Épica! La chilena con la que Cristiano Ronaldo aseguró la victoria del Al – Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué es una leyenda con espectacular gol de chilena ante Al Khaleej por la Liga Saudí. ¡En video!

La chilena con la que Cristiano Ronaldo aseguró la victoria del Al Nassr

Foto: AFP

El portugués Cristiano Ronaldo, conocido mundialmente como 'el Bicho', volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes referentes del fútbol.

A pesar de haber adelantado que su retiro está cerca, el capitán del Al Nassr continúa sumando capítulos memorables a una carrera que no deja de sorprender. Su más reciente presentación, el 23 de noviembre, dejó a la Liga Saudí con un gol que ya empieza a posicionarse entre los más celebrados de su temporada.

