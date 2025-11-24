¡Épica! La chilena con la que Cristiano Ronaldo aseguró la victoria del Al – Nassr
Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué es una leyenda con espectacular gol de chilena ante Al Khaleej por la Liga Saudí. ¡En video!
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
El portugués Cristiano Ronaldo, conocido mundialmente como 'el Bicho', volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes referentes del fútbol.
A pesar de haber adelantado que su retiro está cerca, el capitán del Al Nassr continúa sumando capítulos memorables a una carrera que no deja de sorprender. Su más reciente presentación, el 23 de noviembre, dejó a la Liga Saudí con un gol que ya empieza a posicionarse entre los más celebrados de su temporada.
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News