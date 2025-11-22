La astrología continúa llamando la atención de miles de creyentes que, año tras año, consultan qué les depara el destino según su signo del zodiaco.

A menos de un mes de darle la bienvenida al 2026, la expectativa por las predicciones crece, y más aún cuando voces reconocidas en el ámbito espiritual comparten sus mensajes para preparar la energía con la que inicia el año.

Por esta razón, La Mega invitó al profesor Salomón, uno de los guías espirituales más respetados del país, para hablar sobre lo que se espera para cada signo en este nuevo ciclo.