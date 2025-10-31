¿Es el afortunado? Mire aquí los números ganadores de la lotería del 30 de octubre
Si jugó la Lotería de Bogotá, preste atención: le contamos quiénes ganaron, cuáles fueron los números premiados y cómo reclamar su premio.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Freepik
Bogotá vibró anoche con una de las jornadas más esperadas por los apostadores y soñadores del país. Miles de colombianos siguieron en tiempo real el sorteo de la Lotería de Bogotá, que este jueves 30 de octubre volvió a repartir ilusión, fortuna y esperanza entre quienes confiaron en su número de la suerte.
Freepik
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp