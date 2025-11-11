La Guajira vuelve a ser noticia, y esta vez no por su paisaje ni su cultura, sino por uno de sus hijos más ilustres: Luis Díaz, el delantero que sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del fútbol mundial.

El guajiro que nació entre el sol, la arena y la esperanza hoy deslumbra en Alemania, defendiendo los colores del poderoso Bayern Múnich, y ahora, el club ha decidido rendirle un homenaje a su altura.