Estatua de la libertad en Brasil se desploma tras fuerte viento arrasador

Un inesperado y dramático suceso convirtió a una réplica de la Estatua de la Libertad en protagonista de las ultimas tendencias en el mundo.

Durante una fuerte temporada de vientos intensos, la icónica figura, instalada frente a una tienda en el sur del país, no resistió la fuerza del clima y terminó derribada. Afortunadamente, aunque el momento hizo preocupar a quienes estaban alrededor de la emblemática figura, no se registraron personas heridas.