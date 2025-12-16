Estatua de la Libertad en Brasil se desploma tras fuerte viento arrasador
Un poderoso viento se llevo por delante la replica de la Estatua de la Libertad en Brasil, en tan solo minutos el video se hizo viral.
Foto: AFP
Un inesperado y dramático suceso convirtió a una réplica de la Estatua de la Libertad en protagonista de las ultimas tendencias en el mundo.
Durante una fuerte temporada de vientos intensos, la icónica figura, instalada frente a una tienda en el sur del país, no resistió la fuerza del clima y terminó derribada. Afortunadamente, aunque el momento hizo preocupar a quienes estaban alrededor de la emblemática figura, no se registraron personas heridas.
