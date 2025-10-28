El nombre de J Balvin sigue resonando en todos los rincones del mundo, y no solo por su música. Su capacidad para reinventarse y aprovechar cada oportunidad lo ha convertido en un ícono global más allá de los escenarios.

Esta vez, el artista colombiano sorprende con un nuevo proyecto que lo aleja del estudio de grabación y lo acerca al universo gastronómico.

Fiel a su espíritu inquieto y visionario, J Balvin decidió dar un paso más allá al incursionar en el mundo de la cocina con la apertura de un restaurante en la ciudad de Nueva York.

El paisa, reconocido por su influencia en la música urbana, ahora apuesta por llevar los sabores y raíces de Colombia a una de las capitales más importantes del planeta. El nuevo restaurante, llamado Elcielo New York, nació de una alianza con el chef Juan Manuel Barrientos, quien ha sido galardonado con una estrella Michelin, el máximo reconocimiento culinario a nivel mundial.

La inauguración se realizó el pasado 25 de octubre en el Virgin Hotel New York City, en pleno corazón de Manhattan, y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores y amantes de la gastronomía.

Lea también: Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: así anunció su emotivo regreso

Durante el evento, tanto Balvin como Barrientos compartieron en sus redes sociales algunos de los momentos más especiales de la apertura, donde se vivió una mezcla de orgullo colombiano, arte culinario y buena energía.

Con este lanzamiento, Elcielo suma su quinto punto en el mundo, uniéndose a las sedes de Bogotá, Medellín, Miami y Washington D. C., todas reconocidas por exaltar lo mejor de los sabores colombianos con un toque moderno y de vanguardia.

“Elcielo es una muestra de lo que somos los colombianos: creatividad, sabor y visión global. Es un honor compartir este sueño con Juanma y traer parte de nuestro país a Nueva York”, expresó J Balvin durante la inauguración.

El artista también reveló que esta sociedad nació de una amistad de más de quince años con el chef Barrientos, a quien admira profundamente por su talento y disciplina. Más allá de un negocio, ambos comparten el deseo de "expandir la cultura colombiana" y mostrarle al mundo la riqueza gastronómica y creativa del país.