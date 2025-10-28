Este es el nuevo negocio de J Balvin lejos de la música
La inauguración tuvo lugar el pasado fin de semana en el Virgin Hotel New York City y rápidamente se convirtió en tendencia. ¡Le contamos!
Por:RCN Radio
Foto: AFP
El nombre de J Balvin sigue resonando en todos los rincones del mundo, y no solo por su música. Su capacidad para reinventarse y aprovechar cada oportunidad lo ha convertido en un ícono global más allá de los escenarios.
Esta vez, el artista colombiano sorprende con un nuevo proyecto que lo aleja del estudio de grabación y lo acerca al universo gastronómico.
Fiel a su espíritu inquieto y visionario, J Balvin decidió dar un paso más allá al incursionar en el mundo de la cocina con la apertura de un restaurante en la ciudad de Nueva York.
El paisa, reconocido por su influencia en la música urbana, ahora apuesta por llevar los sabores y raíces de Colombia a una de las capitales más importantes del planeta. El nuevo restaurante, llamado Elcielo New York, nació de una alianza con el chef Juan Manuel Barrientos, quien ha sido galardonado con una estrella Michelin, el máximo reconocimiento culinario a nivel mundial.
La inauguración se realizó el pasado 25 de octubre en el Virgin Hotel New York City, en pleno corazón de Manhattan, y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores y amantes de la gastronomía.
Durante el evento, tanto Balvin como Barrientos compartieron en sus redes sociales algunos de los momentos más especiales de la apertura, donde se vivió una mezcla de orgullo colombiano, arte culinario y buena energía.
Con este lanzamiento, Elcielo suma su quinto punto en el mundo, uniéndose a las sedes de Bogotá, Medellín, Miami y Washington D. C., todas reconocidas por exaltar lo mejor de los sabores colombianos con un toque moderno y de vanguardia.
“Elcielo es una muestra de lo que somos los colombianos: creatividad, sabor y visión global. Es un honor compartir este sueño con Juanma y traer parte de nuestro país a Nueva York”, expresó J Balvin durante la inauguración.
El artista también reveló que esta sociedad nació de una amistad de más de quince años con el chef Barrientos, a quien admira profundamente por su talento y disciplina. Más allá de un negocio, ambos comparten el deseo de "expandir la cultura colombiana" y mostrarle al mundo la riqueza gastronómica y creativa del país.
¿Quién es el chef colombiano detrás del nuevo proyecto de J Balvin?
Detrás del éxito de Elcielo y de la nueva alianza con J Balvin está Juan Manuel Barrientos Valencia, más conocido como Juanma, un chef que ha convertido la cocina colombiana en un símbolo de innovación y orgullo nacional.
Nacido en Medellín el 16 de junio de 1983, Juanma es mucho más que un chef: es empresario, conferencista, emprendedor y un líder que promueve la paz a través de su trabajo.
Al frente de Elcielo Hospitality Group, dirige una familia de más de diez restaurantes y bares, entre ellos Elcielo (con sedes en Medellín, Bogotá, Miami, Washington D.C. y ahora Nueva York), además de La Sere, Cuon, Kaime, Shibari, Aguafresca y Cerdología.
Su historia en la gastronomía comenzó de la mano de grandes maestros como Iwao Komiyama en Argentina y Juan Mari Arzak en España, referentes que marcaron su camino hacia una cocina creativa y con identidad.
Desde su taller en Medellín, un espacio donde trabaja con un equipo de más de 30 personas, desarrolla alrededor de 300 platos al año, cada uno pensado para ofrecer una experiencia sensorial única.
A lo largo de su trayectoria, Juanma ha acumulado reconocimientos que lo posicionan como uno de los referentes latinoamericanos más importantes: fue el chef más joven incluido tres veces en la lista de los 50 Best of Latin America, y en 2016 ingresó a The World’s Best Chef.
En 2019 recibió el premio al Empresario Iberoamericano del Año otorgado en España, consolidando su impacto más allá de la cocina.
En 2021, su restaurante Elcielo Washington D.C. obtuvo una estrella Michelin, uno de los mayores honores en la gastronomía mundial. Ese mismo año abrió Elcielo Hotel en Medellín, su primera incursión en la hotelería, donde trasladó su visión sensorial a un entorno de lujo y hospitalidad.
