Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la muerte de Baby Demoni
La influencer bogotana Baby Demoni falleció en la tarde del miércoles 15 de octubre ¿Qué dicen las autoridades?
La tarde del miércoles 15 de octubre se confirmó la muerte de Alejandra Esquín, conocida en redes como Baby Demoni, una noticia que conmocionó al mundo digital y a quienes la seguían y conocían. Su repentina partida generó una ola de reacciones entre amigos, colegas y seguidores, quienes no tardaron en expresar su dolor y despedirse de ella a través de redes sociales.
La noticia del fallecimiento inicialmente la dio a conocer Yina Calderón, ex participante de La Casa de los Famosos y amiga cercana de Alejandra. Según contó Yina, Baby Demon fue encontrada en su casa en estado crítico, con signos aparentes de asfixia, lo que llevó a que fuera trasladada de emergencia a una clínica.
Este momento fue el inicio de una angustiosa espera para sus familiares y amigos, quienes mantenían la esperanza de una recuperación. Horas después, otro amigo cercano y creador de contenido, Alejandro, conocido en redes como Barny, rompió el silencio para confirmar lo que muchos temían: Alejandra habría fallecido.
Con mucho respeto hacia la familia y hacia la memoria de Baby Demoni, Barny explicó que no podía dar detalles específicos, pero sí quería aclarar la información que estaba circulando y que muchas veces es errónea o mal intencionada.
¿Qué dice el reporte médico?
En el mensaje, Barny contó que el reporte médico confirmó que la causa principal de la tragedia fue un intento de quitarse la vida. También hizo un llamado para que no se dejen llevar por rumores o versiones falsas que algunos creadores de contenido han difundido sin tener pruebas.
Insistió en la importancia de respetar a la familia y a la memoria de Alejandra, y en cuidar la información que se comparte en estos momentos tan delicados. Barny recordó a Baby Demoni como una mujer increíble, una mamá ejemplar y sobre todo una amiga fiel y leal, una de las amistades más genuinas y profundas que él haya tenido.
Además, expresó su tristeza por la pérdida y la incredulidad de que apenas hace días estaban planeando proyectos y sueños juntos. Cabe mencionar que, esa misma noche, en la capital, se llevó a cabo una velatón en honor a Alejandra. Familiares, amigos, allegados y seguidores se reunieron para despedirla y acompañar el duelo con mucho respeto, amor y apoyo.
Baby Demoni deja una hija, a quien lamentablemente ya no podrá acompañar, pero su legado y memoria vivirán en quienes la quisieron.
