La tarde del miércoles 15 de octubre se confirmó la muerte de Alejandra Esquín, conocida en redes como Baby Demoni, una noticia que conmocionó al mundo digital y a quienes la seguían y conocían. Su repentina partida generó una ola de reacciones entre amigos, colegas y seguidores, quienes no tardaron en expresar su dolor y despedirse de ella a través de redes sociales.

La noticia del fallecimiento inicialmente la dio a conocer Yina Calderón, ex participante de La Casa de los Famosos y amiga cercana de Alejandra. Según contó Yina, Baby Demon fue encontrada en su casa en estado crítico, con signos aparentes de asfixia, lo que llevó a que fuera trasladada de emergencia a una clínica.

Este momento fue el inicio de una angustiosa espera para sus familiares y amigos, quienes mantenían la esperanza de una recuperación. Horas después, otro amigo cercano y creador de contenido, Alejandro, conocido en redes como Barny, rompió el silencio para confirmar lo que muchos temían: Alejandra habría fallecido. Con mucho respeto hacia la familia y hacia la memoria de Baby Demoni, Barny explicó que no podía dar detalles específicos, pero sí quería aclarar la información que estaba circulando y que muchas veces es errónea o mal intencionada.