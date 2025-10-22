El 31 de octubre, el famoso Día de las Brujas, una de las fechas más esperadas por millones de personas está a la vuelta de la esquina.Esta celebración es el momento perfecto para que niños, adultos y todo aquel que quiera se disfrace de sus personajes favoritos o incluso de los íconos que están marcando tendencia en el momento.

Desde actores y figuras cómicas hasta personajes ficticios que nos roban el corazón, las ideas para lograr el mejor disfraz no paran de crecer y reinventarse cada año.

Por eso, aquí te traemos una guía con las recomendaciones más top de los disfraces que están rompiendo en este Halloween 2025. Nos apoyamos en lo que dictan las redes sociales, los influencers y hasta la inteligencia artificial para darte un panorama de lo que será tendencia y que seguro hará que tu disfraz destaque en cualquier fiesta o reunión. Según diversas plataformas y medios especializados, los disfraces más populares para esta temporada están influenciados por fenómenos culturales actuales, una buena dosis de nostalgia y una estética digital que no deja de sorprender.

Los cinco disfraces tendencia este 2025: Guerreras K-Pop de 'Las Guerreras K-Pop': La película animada de Netflix que arrasó con todo, incluso superando al mismísimo Joker en búsquedas para disfraces. Personajes como Rumi, Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja son los favoritos y, de hecho, en tiendas de España los disfraces se han agotado por la alta demanda.

La fiebre por Barbie no es nueva , pero sigue más fuerte que nunca desde que explotó en 2023. Este año, la idea es darle un giro creativo: desde Barbie zombie, Ken vampiro hasta Barbie bruja.

Estilo K-pop con estética futurista: Una tendencia que une el fenómeno global del K-pop con elementos de ciencia ficción. Piensa en luces LED, accesorios metálicos y ropa llamativa, perfecta para quienes quieren un look súper moderno y que no pase desapercibido.

Clásicos con un giro moderno: Los disfraces tradicionales nunca mueren, solo se reinventan. Este año , los vampiros, brujas y calaveras vuelven, pero con un toque más estilizado: brujas ochenteras, vampiros con elegancia y catrinas cubiertas de glitter que mezclan lo clásico con lo contemporáneo para darle un aire fresco y original.

Personajes de series y películas virales: La cultura pop manda y las series y películas que están en tendencia son una fuente inagotable de inspiración. Personajes de 'Stranger Things', 'Wednesday Addams', y animes como 'Demon Slayer' y 'Jujutsu Kaisen' están en la cima de las búsquedas y serán los favoritos para quienes buscan un disfraz cool y reconocible.