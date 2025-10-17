"Estoy recibiendo amenazas", amigo de Baby Demoni rompió el silencio
La muerte de la influencer bogotana Baby Demoni, cuyo nombre real era Alejandra Esquin, ha desatado una ola de interrogantes y especulaciones en redes sociales. En medio del duelo y la incertidumbre, uno de sus amigos más cercanos, Robin Alexis Parra Gamboa, rompió el silencio y reveló detalles de sus últimas conversaciones con la joven.
A través de su cuenta de Instagram, Alexis relató que habló con Alejandra poco antes de su fallecimiento. Según su testimonio, en ese momento ella se encontraba acompañada de Samor, quien sería su pareja sentimental.
“Estábamos hablando; ella estaba peleando con Samor. Colgamos y me siguió enviando audios llorando, diciéndome muchas cosas... que no sabía qué hacer”, afirmó Parra.
Minutos después, una vecina del sector habría llamado para advertir que se escuchaban gritos en el lugar, según agregó Robin Alexis en su relato. Esta situación encendió aún más las alarmas sobre lo que pudo haber ocurrido el pasado 15 de octubre.
La reveladora confesión del amigo de Baby Demoni
Sin embargo, la tragedia no solo ha dejado preguntas, sino también temor. Robin Alexis expresó que desde la muerte de su amiga se siente en peligro.
“Parce, temo por mi vida y lo hago directamente responsable a él. Ustedes ya saben quién es, ya lo nombré en alguno de mis videos. Yo no le estoy echando la culpa a nadie, simplemente estoy diciendo lo que pasó. En el hospital hubo un encontrón donde se dirigió a mí diciéndome que tenía que bajar los videos y no los voy a bajar. Temo por mi vida y por eso hago estos videos”, confesó.
Además, el joven denunció que ha recibido amenazas por parte de terceros y que tomará acciones legales: “Ya me están llegando mensajes amenazándome (...) mañana voy a poner mi denuncia penal”, aseguró.
Mientras tanto, Samor One, presunto compañero sentimental de Alejandra, salió públicamente a rechazar las versiones que han circulado en redes sociales. Aseguró contar con pruebas sobre lo ocurrido, aunque señaló que no las ha publicado para no interferir en un posible proceso judicial.
Lo cierto es que el caso sigue generando conmoción en el mundo digital, mientras familiares, amigos y seguidores de Baby Demoni exigen claridad y justicia sobre los hechos que rodearon su fallecimiento.
