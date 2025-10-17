La muerte de la influencer bogotana Baby Demoni, cuyo nombre real era Alejandra Esquin, ha desatado una ola de interrogantes y especulaciones en redes sociales. En medio del duelo y la incertidumbre, uno de sus amigos más cercanos, Robin Alexis Parra Gamboa, rompió el silencio y reveló detalles de sus últimas conversaciones con la joven.

A través de su cuenta de Instagram, Alexis relató que habló con Alejandra poco antes de su fallecimiento. Según su testimonio, en ese momento ella se encontraba acompañada de Samor, quien sería su pareja sentimental. "Estábamos hablando; ella estaba peleando con Samor. Colgamos y me siguió enviando audios llorando, diciéndome muchas cosas... que no sabía qué hacer", afirmó Parra. Lea también: Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la muerte de Baby Demoni Minutos después, una vecina del sector habría llamado para advertir que se escuchaban gritos en el lugar, según agregó Robin Alexis en su relato. Esta situación encendió aún más las alarmas sobre lo que pudo haber ocurrido el pasado 15 de octubre.