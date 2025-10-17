Falleció Gustavo Angarita, una leyenda de la actuación colombiana, a los 83 años
La trayectoria de Gustavo Angarita en cine, teatro y televisión lo hizo un referente clave del entretenimiento nacional.
Por:RCN Radio
Foto: Canal RCN
Este viernes 17 de octubre, el mundo de la televisión colombiana amaneció con la triste noticia del fallecimiento de Gustavo Angarita, a los 83 años, luego de una dura batalla contra el cáncer. El actor, reconocido por su amplia y exitosa carrera en cine, teatro y televisión, deja un gran legado en la cultura artística.
Gustavo Angarita fue más que un actor, fue un escultor del alma y de la materia, un hombre que vivió la vida a su manera, con la libertad y autenticidad que lo caracterizaron. Así lo expresó su sobrina, la también actriz Sandra Eichler, en un emotivo mensaje de despedida:
"Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir. Tu legado queda tallado —como tus esculturas— en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte", se lee en el post de Eichler.
La salud de Gustavo Angarita se vio seriamente afectada en los últimos meses debido al cáncer. El pasado 24 de abril fue ingresado a la Clínica Colombia en Bogotá para un chequeo médico. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje conmovedor acompañado de una foto en blanco y negro, recostado en una camilla, donde escribió: "Después de los aplausos viene el silencio, pero el rugir de ese gran público culto, desvanecido en el tiempo, nunca se podrá olvidar".
Colombia despide a Gustavo Angarita, maestro del teatro y la televisión
La carrera de Gustavo Angarita abarca décadas y una gran cantidad de producciones que marcaron la historia de la televisión nacional. Participó en telenovelas y series icónicas como Bella Calamidades, La ley del corazón, Francisco, el matemático, Pasión de gavilanes y muchas más.
Su versatilidad y talento le valieron múltiples reconocimientos, entre ellos varios premios India Catalina, uno de los galardones más importantes en la industria audiovisual colombiana.
Además de su trabajo en la pantalla chica, Angarita destacó en el teatro colombiano, donde también fue galardonado por sus actuaciones y su aporte cultural. Recibió homenajes y reconocimientos honoríficos a lo largo de su vida por su incansable dedicación al arte y la cultura.
Con la partida de Gustavo Angarita, Colombia pierde a un referente artístico, un hombre que no solo actuó sino que enseñó con su vida la importancia de la autenticidad y la pasión por el arte.