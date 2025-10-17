Este viernes 17 de octubre, el mundo de la televisión colombiana amaneció con la triste noticia del fallecimiento de Gustavo Angarita, a los 83 años, luego de una dura batalla contra el cáncer. El actor, reconocido por su amplia y exitosa carrera en cine, teatro y televisión, deja un gran legado en la cultura artística.

Gustavo Angarita fue más que un actor, fue un escultor del alma y de la materia, un hombre que vivió la vida a su manera, con la libertad y autenticidad que lo caracterizaron. Así lo expresó su sobrina, la también actriz Sandra Eichler, en un emotivo mensaje de despedida:

"Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir. Tu legado queda tallado —como tus esculturas— en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte", se lee en el post de Eichler.

La salud de Gustavo Angarita se vio seriamente afectada en los últimos meses debido al cáncer. El pasado 24 de abril fue ingresado a la Clínica Colombia en Bogotá para un chequeo médico. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje conmovedor acompañado de una foto en blanco y negro, recostado en una camilla, donde escribió: "Después de los aplausos viene el silencio, pero el rugir de ese gran público culto, desvanecido en el tiempo, nunca se podrá olvidar".