La inseguridad en Bogotá sigue siendo tema de conversación. Esta vez, la víctima fue la reconocida influencer Mafe Méndez, quien sufrió el robo de su celular mientras realizaba una transmisión en vivo desde una red social. Según el video que ella misma compartió, todo ocurrió cuando iba como pasajera en una moto y grababa un 'live' para TikTok.

En las imágenes se alcanza a ver a Méndez mostrando su recorrido con el casco puesto, cuando de repente, un desconocido le arrebata el teléfono de las manos en cuestión de segundos. El clip se corta abruptamente y, poco después, la creadora de contenido confirmó lo sucedido.