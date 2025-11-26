Miss Universo 2025 continúa ocupando titulares y agitando las redes sociales tras la coronación de Fátima Bousch, la representante de México que, pese a haberse destacado durante toda su participación, enfrenta ahora una ola de cuestionamientos sobre la legitimidad de su victoria.

La mexicana, que logró entrar en todos los tops preliminares y se posicionó como una de las favoritas desde su llegada, terminó imponiéndose frente a la candidata de Tailandia en una final que dejó cientos de opiniones divididas.