Fátima Bousch rompe el silencio tras fuertes críticas por su coronación en Miss Universo 2025
La polémica tras la coronación de la representante mexicana no para. Esta vez la Miss Universo 2025 salió al paso de sus críticos.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
Miss Universo 2025 continúa ocupando titulares y agitando las redes sociales tras la coronación de Fátima Bousch, la representante de México que, pese a haberse destacado durante toda su participación, enfrenta ahora una ola de cuestionamientos sobre la legitimidad de su victoria.
La mexicana, que logró entrar en todos los tops preliminares y se posicionó como una de las favoritas desde su llegada, terminó imponiéndose frente a la candidata de Tailandia en una final que dejó cientos de opiniones divididas.
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News