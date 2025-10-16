Salomón Villada, más conocido como Feid o el Ferxxo, sigue rompiéndola en la industria musical, pero en las últimas horas sorprendió a sus fans con un anuncio inesperado: se retira temporalmente de los escenarios. El artista paisa decidió bajarle al ritmo en 2025 para tomarse un descanso y recargar energías, con la promesa de volver en 2026 más renovado que nunca.

El mismo Ferxxo fue quien dio la noticia a través de un post lleno de fotos de sus shows, y con el toque relajado que siempre lo caracteriza, escribió:

"Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio (...) Gracias porque el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida. ¡Gracias por entregarnos tanto este año! A mi familia, al equipo, a nuestros seguidores... ¡Gracias por ir a tantos países a ver este show que tejimos especialmente para este formato! No extrañen mucho al FERXXO en los stages por ahora. Les pido que sigan escuchando mi música", se lee en su instagram.

Aunque no es un adiós definitivo, el anuncio dejó a muchos con nostalgia, sobre todo después de un 2025 lleno de conciertos, países visitados, sold outs y momentos inolvidables para sus fans. Feid cierra este ciclo agradecido y con la promesa de que lo mejor aún está por venir.