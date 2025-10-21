La pareja del mundo del entretenimiento, Karol G y Feid, parece estar atravesando un momento crítico, lo que ha generado numerosas especulaciones entre sus seguidores y fanaticada.

Durante las últimas semanas, los fans han notado que los famosos han dejado de compartir momentos juntos, publicar fotos en sus redes sociales o comentarse mutuamente en sus publicaciones, algo que solían hacer con frecuencia desde que confirmaron su relación.

Uno de los eventos más recientes que hizo que los rumores tomaran fuerza fue la participación de Karol G en el desfile de Victoria's Secret, donde cantó en vivo. Muchos seguidores esperaban que Feid comentara la publicación de su novia en redes sociales, como ha sido su costumbre desde que comenzaron su noviazgo. Sin embargo, esta vez, el 'Fexxo' no hizo ningún tipo de interacción, lo que llamó mucho la atención y encendió las alarmas sobre el estado de su relación. Además, es evidente que ambos artistas han tenido muy poco tiempo para dedicarse el uno al otro, principalmente debido a sus compromisos laborales y giras que los mantienen ocupados en diferentes partes del mundo. Este factor también ha influido en la falta de muestras públicas de cariño y de presencia en las redes sociales.

La foto que confirmaría la ruptura Las especulaciones se intensificaron luego de que Feid publicara varias fotos en sus plataformas, que para muchos seguidores parecían ser indirectas o mensajes ocultos sobre la situación amorosa entre ellos. En una de estas imágenes, el intérprete de 'Luna' aparece vestido de verde y sentado en una rampa, justo en medio de dos señales que muestran el número 13. A simple vista, muchos se preguntan qué relación tiene esto, pero la conexión no es tan difícil de entender. En un podcast, Karol G confesó que el 13 es su número favorito. Curiosamente, la canción 'Verano Rosa', que lanzó junto a Feid, ocupa el puesto 13 en el álbum Tropicoqueta. Este detalle parece tener un significado especial para la pareja, que ha mostrado una conexión especial con ese número. Estas coincidencias podrían ser la prueba más fuerte de que la pareja estaría atravesando un distanciamiento o que incluso podrían haber tomado caminos diferentes, aunque hasta el momento ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir estas especulaciones.