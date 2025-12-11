¿Luces misteriosas sobre Bogotá? Le contamos la verdad detrás del posible fenómeno paranormal

Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que muchos internautas sacaran sus propias conclusiones sobre un video que se ha convertido en tendencia recientemente pues cientos de capitalinos aseguraron haber visto un “fenómeno paranormal”en el cielo de la ciudad. Un video muestra una luz flotante de color verde en forma circular en el cielo bogotano, comentarios asombrados y hasta teorías conspirativas se multiplicaron en minutos.