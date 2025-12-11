¿Luces misteriosas sobre Bogotá? Le contamos la verdad detrás del posible fenómeno paranormal

¿Fenómeno paranormal en el cielo de Bogotá? Esto es lo que realmente se vio
Las luces que muchos creyeron “paranormales” en Bogotá son parte de uno de los espectáculos navideños. Le contamos de qué se trata.
Por:RCN Radio
Foto: Freepick
Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que muchos internautas sacaran sus propias conclusiones sobre un video que se ha convertido en tendencia recientemente pues cientos de capitalinos aseguraron haber visto un “fenómeno paranormal”en el cielo de la ciudad. Un video muestra una luz flotante de color verde en forma circular en el cielo bogotano, comentarios asombrados y hasta teorías conspirativas se multiplicaron en minutos.
