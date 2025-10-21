Los fenómenos sobrenaturales y de gran impacto siguen siendo registrados por cámaras en todo el mundo. Esta vez, un video ha encendido las redes sociales con millones de reproducciones y comentarios que han desatado todo tipo de reacciones. Se trata de una supuesta "lluvia de sapos" en Minas Gerais, Brasil.

El clip ha sido ampliamente cuestionado, algunos lo ven como una señal del apocalipsis, mientras otros aseguran que no es más que otro elaborado montaje creado por inteligencia artificial.

En las imágenes virales se observa una calle cubierta por lo que parecen ser miles de sapos. Varios caen, supuestamente, del cielo, impactando en los capós de los autos y provocando gritos y reacciones de asombro por parte de los transeúntes. La escena, por lo menos, parece sacada de una película. Lo curioso es que este fenómeno no es nuevo en el imaginario colectivo. De hecho, muchos usuarios han relacionado lo ocurrido con pasajes del libro del Éxodo, donde se menciona una de las plagas enviadas a Egipto: una invasión de ranas. Más allá del relato bíblico, tanto la Biblia como otras tradiciones religiosas han vinculado a los sapos con lo demoníaco, con el mal y con intervenciones divinas de advertencia. Le puede interesar: Millonario robo en el Museo del Louvre: esto es lo que se sabe Es por eso que no son pocos los que se han apresurado a señalar que esta "lluvia" sería un presagio bíblico del fin de los tiempos. Pero, al revisar los canales oficiales, algo no cuadra. No hay informes del Ministerio de Salud de Brasil, ni declaraciones del presidente Lula da Silva, ni de autoridades locales confirmando algún tipo de fenómeno natural, plaga o alerta sanitaria relacionada con sapos. Tampoco hay cobertura en medios serios ni evidencia científica que lo respalde. Todo apunta a que este video podría ser un montaje más, probablemente generado o alterado con IA, como tantos otros que circulan hoy. @ejecentral ¡Invasión inesperada! Miles de sapos cubrieron una calle entera en Minas Gerais, Brasil, tras una fuerte lluvia. El asombroso video muestra cómo los anfibios convirtieron el pavimento en un tapete viviente, provocando que el tránsito se volviera casi imposible. El fenómeno ya se volvió viral y dejó a todos preguntándose: ¿qué causó esta curiosa aparición masiva? #sapos#brasil#lluviadesapos#curiosidades#noticiainternacional♬ sonido original - EjeCentral