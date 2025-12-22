Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo, reapareció en redes sociales tras varias semanas de silencio y habló por primera vez sobre su estado de salud, luego del grave accidente que sufrió durante el certamen en Tailandia.

Durante varias semanas, la salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universo, generó gran preocupación luego de la aparatosa caída que sufrió en una de las pasarelas del certamen internacional. La modelo cayó desde el escenario y tuvo que ser evacuada de inmediato para recibir atención médica especializada.

Grave caída en el certamen obligó a su hospitalización

Tras el accidente, Henry fue trasladada a un centro médico en Tailandia, donde permaneció varios días en cuidados intensivos debido a la complejidad de las lesiones. La médica de profesión sufrió una hemorragia intracraneal, situación que encendió las alarmas entre seguidores del concurso y su país natal.

Le puede interesar: Kristin Cabot habla tras el video viral en concierto de Coldplay: “herí a gente buena”

Días después se conocieron imágenes de su regreso a Jamaica, donde apareció en silla de ruedas, acompañada de su madre y miembros del equipo de Miss Universo, quienes la asistieron durante todo el proceso de traslado.