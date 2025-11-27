Gregorio Pernía es criticado al convertirse por tercera vez en papá a sus 55 años

El actor colombiano Gregorio Pernía conmocionó a sus seguidores al compartir en redes sociales el video del nacimiento de su más reciente hijo, al que cariñosamente llamaron “Gregorio bebé”. La publicación, cargada de emoción y viralidad, fue celebrada por muchos pero también abrió la puerta a la controversia y discusión en redes. A sus 55 años, el artista ha vuelto a ser cuestionado por asumir la paternidad nuevamente, lo que desató una ola de críticas y opiniones divididas.