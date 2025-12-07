Grupo Firme en Bogotá: Así se vivieron las dos fechas en el Campín
Grupo Firme encendió Bogotá en dos noches inolvidables de corridos y canciones del regional mexicano. Aquí todos los detalles.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
Bogotá se llenó de música mexicana, emoción y pasión gracias a Grupo Firmey el Órale Way Fest que terminó siendo una experiencia inolvidable para miles de fanáticos.
Entre gritos, luces, éxitos el público colombiano ratifico porque esta agrupación mexicana es la líder en el género regional mexicano del mundo.
