Grupo Firme en concierto de Bogotá: horario, setlist y outfits para el Órale Wey Fest
Órale Wey Fest aterriza en Bogotá: Grupo Firme encabeza el festival regional mexicano en El Campín este 5 y 6 de diciembre.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
Bogotá se prepara para la fiesta del regional mexicano: el festival Órale Wey Fest llega a la capital este 5 y 6 de diciembre de 2025, con la actuación estelar de Grupo Firme en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Tras agotar rápidamente sus entradas y la expectativa generada, el festival promete una experiencia cargada de música, ambiente mexicano y una cartelera que mezcla talento mexicano y colombiano. Si planeas asistir, aquí tienes todo lo que necesitas saber.
