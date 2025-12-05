Grupo Firme en concierto de Bogotá: horario, setlist y outfits para el Órale Wey Fest

Bogotá se prepara para la fiesta del regional mexicano: el festival Órale Wey Fest llega a la capital este 5 y 6 de diciembre de 2025, con la actuación estelar de Grupo Firme en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Tras agotar rápidamente sus entradas y la expectativa generada, el festival promete una experiencia cargada de música, ambiente mexicano y una cartelera que mezcla talento mexicano y colombiano. Si planeas asistir, aquí tienes todo lo que necesitas saber.