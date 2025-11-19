La ola emocional que ha despertado Grupo Frontera en todo el continente finalmente llega a Colombia con fuerza propia. La agrupación anunció oficialmente que su gira “Triste Pero Bien Cabrón”, un recorrido cargado de honestidad, vulnerabilidad y una puesta en escena inédita, hará dos paradas históricas en el país: Cali y Medellín, en abril de 2026.