¡Grupo Frontera llega a Colombia!: estas son las fechas y ciudades confirmadas
Colombia se alista para recibir a Grupo Frontera en 2026, año en el que la agrupación traerá al país su gira 'Triste Pero Bien Cabrón'.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Colprensa
La ola emocional que ha despertado Grupo Frontera en todo el continente finalmente llega a Colombia con fuerza propia. La agrupación anunció oficialmente que su gira “Triste Pero Bien Cabrón”, un recorrido cargado de honestidad, vulnerabilidad y una puesta en escena inédita, hará dos paradas históricas en el país: Cali y Medellín, en abril de 2026.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp