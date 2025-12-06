¿Cómo puedo proteger mi árbol de Navidad de los gatos?

Para muchos hogares, armar el árbol de Navidad es uno de los momentos más esperados del año hasta que aparece el gato y lo convierte en su nuevo parque de diversiones. Saltos, arañazos, bolas que vuelan y ramas que se tambalean: un clásico. Pero no te preocupes, evitar que tu gato tumbe el árbol es posible sin sacrificar la decoración ni la seguridad de tu mascota. Aquí te contamos cómo lograrlo con trucos sencillos y efectivos.

