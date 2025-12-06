¿Cómo puedo proteger mi árbol de Navidad de los gatos?

Guía práctica para mantener a tu gato alejado del árbol navideño
¿Tu gato siempre tumba el árbol de Navidad? Estos trucos te ayudarán a mantenerlo firme, seguro y libre de travesuras felinas.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Freepick
Para muchos hogares, armar el árbol de Navidad es uno de los momentos más esperados del año hasta que aparece el gato y lo convierte en su nuevo parque de diversiones. Saltos, arañazos, bolas que vuelan y ramas que se tambalean: un clásico. Pero no te preocupes, evitar que tu gato tumbe el árbol es posible sin sacrificar la decoración ni la seguridad de tu mascota. Aquí te contamos cómo lograrlo con trucos sencillos y efectivos.
Más noticias:¿En qué países se celebra el 7 de velitas? Esto es lo que debes saber
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News