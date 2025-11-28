El barranquillero lo está logrando y llevando su nombre por todo lo alto, como debe ser. Beéle se convirtió en uno de esos artistas que logran hazañas únicas, como la de llenar más de siete fechas consecutivas en el Movistar Arena.

Y justo cuando todos creían que ya lo habían visto todo, volvió a sorprender y encendió las redes con un anuncio que nadie esperaba: ¡Octava fecha confirmada!

La sexta fecha del 27 de noviembre: Arcángel lo hizo aún más épico

Ayer, 27 de noviembre, la sexta fecha de Beéle fue una locura total. El Movistar Arena vibró desde el primer segundo con varios de sus himnos más coreados, luces, fuego, bailarinas y un público que no dejó de gritar ni un segundo.

Pero lo que llevó la noche al siguiente nivel fue Arcángel, invitado sorpresa que apareció para encender la tarima y crear uno de los momentos más memorables de toda la serie de conciertos. Juntos hicieron temblar al Arena con reguetón, flow y mucha química sobre el escenario.

Entre éxitos como 'Loco', 'Mi Refe', 'No Tiene Sentido' y 'Top Diesel', Beéle se tomó el escenario para cantarle a Bogotá.

La quinta fecha: Piso 21 prendió la noche del 26 de noviembre

La noche anterior, el 26 de noviembre, Piso 21y Ovy On The Drums se unieron a Beéle y juntos llevaron la energía del Movistar Arena al máximo. Canciones icónicas, coreografías y un público que no paraba de cantar hicieron que la quinta fecha quedara marcada como otra de las noches épicas de este fenómeno barranquillero.

Todas sus fechas: una verdadera fiesta del ritmo y la emoción

Aunque no todas las noches hubo invitados, el repertorio de Beéle fue suficiente para mantener al público al borde de la locura: ‘Borondo’, ‘La Plena – W Sound 05’, ‘Quédate’ y ‘Anhélame’ sonaron como himnos que se cantaron a pulmón, demostrando que su música une a Colombia bajo un mismo ritmo.

En entrevista con La Mega, Beéle resumió lo que estas noches han significado: “Esto es algo histórico. Mis canciones retumban en el corazón de mucha gente. Hoy Colombia está unida, y eso no tiene descripción. Todo esto es trabajo constante… y yo me pongo con orgullo la camiseta de la Selección”.

Y cuando parecía que ya había alcanzado el límite, anunció la séptima y ahora la octava fecha, dejando claro que esto apenas comienza. Para que te hagas una idea, el Movistar Arena recibe unas 14.000 personas por noche; ocho fechas son más de 112.000 asistentes, ¡el doble de un estadio Vive Claro lleno!

Con ritmo, carisma y una energía que no se agota, el barranquillero va por su octava fecha… y todo indica que no se detendrá aquí.