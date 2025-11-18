¡Histórico! Beéle rompe récord y suma séptima función en el Movistar Arena de Bogotá
Bogotá se prepara para tres noches al ritmo de 'Frente al Mar' y 'Si Te Pillara' con Beéle en el Movistar Arena. ¡Le contamos los detalles!
Por:RCN Radio
Foto: Canal RCN
Del 14 al 17 de noviembre, el Movistar Arena se convirtió en una verdadera fiesta caribeña, y Beéle hizo vibrar a Bogotá con sus más grandes éxitos.
El barranquillero llenó cuatro fechas consecutivas, y la conexión con sus fans fue tan intensa que la noticia no se hizo esperar: habrá séptima función para quienes no alcanzaron boletos en esta histórica serie de conciertos.
