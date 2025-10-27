El Caribe se enfrenta a uno de los huracanes más poderosos en años. Melissa, ahora categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, avanza con vientos que superan los 260 km/h, y amenaza con causar graves daños a su paso.

El huracán Melissa se formó en el mar Caribe el pasado martes y ya ha dejado graves consecuencias en Haití y la República Dominicana, donde fuertes lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, dejando al menos cinco muertos, más de 15 heridos, 202 viviendas afectadas y casi un millón de hogares sin agua potable.

Actualmente, el ojo del huracán se encuentra a poco más de 200 km al sur-suroeste de Kingston. Se espera que pase muy cerca de Jamaica antes de continuar hacia el sureste de Cuba y luego las Bahamas.

Ante la amenaza, el gobierno jamaicano ha tomado medidas preventivas: ha ordenado evacuaciones, cerrado temporalmente el aeropuerto internacional y habilitado cientos de refugios para quienes necesiten resguardarse.

Los expertos advierten que Melissa podría convertirse en el huracán más fuerte que haya golpeado Jamaica, con efectos devastadores: marejadas ciclónicas, inundaciones graves y cortes prolongados de electricidad.

Su avance lento aumenta el riesgo de daños severos, y en algunas zonas las lluvias acumuladas podrían superar los 1.000 litros por metro cuadrado, elevando el peligro de desbordamientos y deslizamientos.