El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que finalizó el seguimiento al huracán Melissa, luego de que este fenómeno presentara un proceso de debilitamiento y alejamiento del territorio colombiano, reduciendo su intensidad hasta la categoría 1.

La información fue comunicada como parte de las actualizaciones emitidas por la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, encargada de coordinar la observación y análisis de estos eventos.

El Ideam señaló que el estado actual del sistema es de “cierre del monitoreo”, al no representar una amenaza directa para el país. No obstante, la entidad recomendó a la población mantener la atención a los reportes oficiales y continuar vigilante durante lo que resta de la temporada de huracanes, la cual aún se mantiene activa en el área del Caribe.

Pese al debilitamiento de Melissa, las autoridades meteorológicas advirtieron que podrían formarse nuevos sistemas tropicales en las próximas semanas, por lo que insistieron en la importancia de no bajar la guardia y seguir las medidas preventivas establecidas por los organismos de monitoreo.

Las condiciones oceánicas y atmosféricas continúan siendo propicias para la aparición de otros fenómenos de este tipo. El seguimiento al huracán Melissa fue una labor conjunta en la que participaron varias entidades nacionales, entre ellas la Dirección General Marítima (Dimar), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Estas instituciones comparten información técnica y coordinan alertas que permiten anticipar posibles impactos sobre el territorio.

Con el cierre del monitoreo, las autoridades destacaron la importancia de mantener la preparación durante toda la temporada, recordando que la vigilancia constante permite reducir riesgos y actuar con anticipación ante la eventual formación de nuevos huracanes o tormentas en la región.

Fuente: Sistema Integrado de Información