Cuando se trata de maravillarse con los espectáculos que regala la Tierra, pocos fenómenos logran dejar sin palabras a tantos viajeros como las auroras boreales.

Ese cielo que se pinta en verdes, púrpuras y destellos eléctricos parece salido de otro mundo, y aun así ocurre aquí, en nuestro planeta, casi como un acto de magia natural.

Por eso, miles de personas coinciden en que Noruega es, sin exagerar, un destino que todos deberíamos visitar al menos una vez en la vida. Y ahora, ese sueño será todavía más irresistible.

Las auroras boreales, para quienes aún no están muy familiarizados, son un fenómeno luminoso que ocurre en la atmósfera superior de la Tierra, cerca del Polo Norte, cuando las partículas cargadas del Sol chocan con los gases de nuestra atmósfera. El resultado es ese ballet de luces que tantas veces vemos en fotos, pero que solo quien lo presencia entiende de verdad.

Y sí, muchos viajan únicamente para encontrar ese cielo encendido. Pero Noruega decidió ir un paso más allá y ofrecer una experiencia única que promete ser exclusiva incluso para quienes ya han visto auroras: un tren panorámico nocturno diseñado para contemplarlas sin perderse ni un segundo del espectáculo.

