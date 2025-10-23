En los últimos días, el departamento de Boyacá fue escenario de un suceso tan sorprendente como preocupante. En el municipio de Labranza Grande, los habitantes fueron testigos del avistamiento de un oso andino, también conocido como oso de anteojos, una especie emblemática y en peligro de extinción que habita en los ecosistemas de alta montaña del país.

El hecho, registrado el pasado 22 de octubre, dejó asombrada a la comunidad, pero también generó preocupación entre los pobladores de la zona. Algunos temen que el incremento de avistamientos sobre la montaña esté relacionado con la disminución de su hábitat natural, un reflejo de los desafíos que enfrentan estas especies para sobrevivir.

Ante el suceso, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia, se pronunció confirmando la presencia del oso y recordando la importancia de protegerlo.

Según el comunicado oficial, este mamífero no solo representa un símbolo de los Andes suramericanos, sino que también cumple un papel fundamental en la preservación de los bosques y las fuentes de agua.

“Esta especie, catalogada como En Peligro de Extinción debido a la invasión de su hábitat, está protegida por las leyes colombianas. Cualquier acción que atente contra su vida constituye un delito penal, con penas de hasta 11 años de prisión y multas económicas, según las Leyes 1333 de 2009 y 599 de 2000”, señaló la entidad.