¡Impresionante! Oso andino fue captado en las montañas de Boyacá
Tras el avistamiento del oso de anteojos, Corporinoquia anuncia nuevas medidas para fortalecer la conservación de la fauna silvestre.
Por:RCN Radio
Foto: Colprensa
En los últimos días, el departamento de Boyacá fue escenario de un suceso tan sorprendente como preocupante. En el municipio de Labranza Grande, los habitantes fueron testigos del avistamiento de un oso andino, también conocido como oso de anteojos, una especie emblemática y en peligro de extinción que habita en los ecosistemas de alta montaña del país.
El hecho, registrado el pasado 22 de octubre, dejó asombrada a la comunidad, pero también generó preocupación entre los pobladores de la zona. Algunos temen que el incremento de avistamientos sobre la montaña esté relacionado con la disminución de su hábitat natural, un reflejo de los desafíos que enfrentan estas especies para sobrevivir.
Ante el suceso, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia, se pronunció confirmando la presencia del oso y recordando la importancia de protegerlo.
Según el comunicado oficial, este mamífero no solo representa un símbolo de los Andes suramericanos, sino que también cumple un papel fundamental en la preservación de los bosques y las fuentes de agua.
“Esta especie, catalogada como En Peligro de Extinción debido a la invasión de su hábitat, está protegida por las leyes colombianas. Cualquier acción que atente contra su vida constituye un delito penal, con penas de hasta 11 años de prisión y multas económicas, según las Leyes 1333 de 2009 y 599 de 2000”, señaló la entidad.
Autoridades impulsan convivencia segura con la fauna silvestre
El llamado de Corporinoquia también se dirigió a los ganaderos y productores rurales, principales actores en los territorios donde habita el oso andino.
La institución compartió una serie de recomendaciones para prevenir conflictos entre la fauna silvestre y las actividades agropecuarias: evitar mantener el ganado cerca del bosque, realizar rondas con perros para disuadir la presencia del animal, utilizar luces o ruidos durante la noche y proteger cultivos con cercas naturales o eléctricas de bajo voltaje.
Estas medidas, explicó la entidad, ya han mostrado resultados positivos en municipios como Choachí (Cundinamarca), donde la convivencia con la fauna silvestre ha mejorado significativamente gracias a estrategias comunitarias y de educación ambiental.
La llegada de esta emblemática especie a Labranza Grande no solo roba miradas y aplausos, también nos invita a reflexionar sobre el cuidado de las especies y el compromiso de mantener viva la fauna silvestre colombiana, orgullo y símbolo de equilibrio en los ecosistemas del país.